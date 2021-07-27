" البروفيسور.. كش ملك".. نيتفليكس تكشف عن موعد الموسم الخامس من La casa de papel

عُرض الجزء الاول من المسلسل الإسباني الشهير ​La Casa De Papel​ عام 2017 حيث لاقى نجاح باهر لتمتد السلسلة لأربعة أجزاء.

وفجّرت قناة "نيتفليكس" مفاجأة عبر حسابها الخاص على "تويتر" مقطع فيديو للبرومو الثاني للجزء الخامس من المسلسل لم يتجاوز مدته 30 ثانية.

وكان الموسم الرابع قد ترك الجمهور في حالة تشويق ممزوجة بقلق، وذلك بعد فشل فريق البروفيسور في إتمام عملية السرقة الثانية كما فعلوا في الاولى، كما توفى عناصر مهمة في الفريق.

ولكن ظهر البروفيسور ألفارو مورتي والذي يجسّد شخصية البروفيسور في الجزء الخامس، مكبل بالأصفاد من قبل المحققة خلال أحداث المسلسل.

وعلّق الحساب الرسمي لشبكة "نيتفليكس"، على مقطع الفيديو بعبارة: "البروفيسور.. كش ملك"، وكشف الحساب الرسمي في التغريدة عن موعد العرض والذي حدد له يوم 2 أغسطس المقبل.

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