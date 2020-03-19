نجمة مسلسل La Casa De Papel تكشف إصابتها بكورونا.. وتنشر صورتها من الحجر!

أعلنت الممثلة الإسبانية "إيتزيار إيتونيو" إصابتها بفيروس كورونا عقب خضوعها للاختبار نتيجة شعورها بأعراض المرض، وتبيَّن أن النتيجة إيجابية.

شاركت "إيتيزيار إيتونيو"، المعروفة بشخصية "راكيل" في المسلسل التلفزيوني La Casa De Papel، متابعيها عبر موقع "إنستغرام" صورة لها في العزل، وكتبت: ""مرحبا جميعا، إنه رسمي، منذ مساء يوم الجمعة شعرت بأعراض مثل الحمى والسعال الجاف، واليوم تلقينا تأكيدا للفحص الوبائي، إنه فيروس كورونا".

وتابعت: ""حالتي بسيطة وأنا بخير، لكنها معدية وخطيرة للغاية بالنسبة للأشخاص الضعفاء"، فقد أشير أن الفيروس يعد خطرًا على أولئك ممن يتمتعون بمناعة ضعيفة.

واختتفت "إتونيو" منشورها: "إنه ليس كلامًا فارغًا، فلا تاخذ الأمور باستهتاv، هناك أعداد وفيات، العديد من الأرواح في خطر، ولا زلنا لا نعرف إلى أي مدى سيصل، حان الوقت للالتزام وتحمل المسؤولية للصالح العام".

وتعد "إيتونيو" من بين مجموعة من المشاهير ممن أعلنوا إصابتهم بالفيروس من بينهم "إدريس ألبا"، "توم هانكس"، نجم مسلسل Game of Thrones، وغيرهم من الرياضيين والسياسيين.

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