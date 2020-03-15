التسلية في زمن الكورونا.. إليك قائمة بالأفلام لمشاهدتها في العزل

مع انتشار فيروس كورونا في أرجاء العالم، بدأت الحكومات باتخاذ إجراءات وقائية من بينها طريقة العزل حرصًا على عدم انتشار المرض من المصابين إلى الأفراد غير السليمين.

وبالتأكيد، تقتضي طريقة العزل عدم التواجد في الأماكن العامة، والامتناع عن الخروج من المنزل إلَّا للضرورة القصوى، عدم التواجد في المطاعم ودور السينما، والمقاهي، ما يعني ساعات طويلة في المنزل دون أيِّ نشاطات خارجية.

من جهة أخرى، لا بد من رؤية الجانب الإيجابي من المسألة، فلديك متسع من الوقت لتقضيه في إنجاز أعمالك، أو تصفح كتاب، أو الجلوس مع عائلتك وأطفالك، بالإضافة إلى مشاهدتك الأفلام التي لم يسمح جدول أعمالك المزدحم بمشاهدتها.

وهنا نعرض قائمة بأروع الأفلام الأجنبية لعام 2019:

Marriage Story

تدور أحداث الفيلم حول مخرج وممثلة يكافحان في علاقتهما الزوجية، لكنهما يجدان نفسهما في خضم مشاكل الحياة قد فيلجآن إلى خبيرة علاقات زوجية، التي بدورها تنصحهما بكتابة اللحظات الجميلة التي عاشاها معًا، والصفات التي تعجبهما بالآخر، ورغم ذلك تزداد وتيرة المشاكل فيقحمان ابنهما في إجراءات الطلاق والحضانة، لكنهما في النهاية ينظران إلى علاقتهما بطريقة مختلفة، ويصلان لحل يرضي الطرفين.

ويؤدي دور البطولة "سكارليت جوهانسون" و "آدم درايفر"، وإخراج وتأليف "نوح باومباخ.

The Irishman

تدور أحداث فيلم الجريمة الملحمية، المقتبس عن كتاب "سمعت أنك تطلي المنازل لكاتبه "تشارلز برنت"، حول سائق شاحنة إيرلندي يدعى "فرانك شيران" يتحوَّل إلى قاتل مأجور لصالح "راسل بوفالينو" وعائلته الإجرامية، بالإضافة إلى عمله مرافق لرئيس أخوية سائقي الشاحنات جيمي هوفا، الذي لم يحل حتى الآن لغز اختفائه عام 1975.

الفيلم من إخراج وإنتاج "مارتن سكورسيزي" وكتابة "ستيفن زايليان"، وبطولة النجم العالمي "روبرت دي نيرو" و"آل باتشينو"، و"جو بيشي ".

A Hidden Life

تدور أحداث الفيلم حول مزارع النمساوي "فرانز" يعيش حياة هادئة برفقة زوجته ووالدته وأطفاله، ثم تتلقى العائلة خطاب استدعاء من قبل الرايخ للتدريب العسكري إبان الحرب العالمية الثانية، فيذهب "فرانز" للتدريب ثم يستدعى للصفوف الجيش النازي، لكنه يرفص أن يقسم يمين ولاء لهتلر.

وبسبب رفضه للمثول للأوامر، ينقل إلى معسكر ويتعرض للضرب والتعذيب، وتتعرض زوجته للنبذ، ورغم ذلك لا يتراجع عن موقفه.

ويؤدي دور البطولة "أولريتش ماتيس"، "ألكسندر فيلينغ"، بالإضافة إلى "برونو جانز"، "يورغن بروكناو"، و"ماتياس شوينارتس".

Little Women

تدور أحداث الفيلم الدرامي المقتبس عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتبة الروائية " لويزا ماي ألكوت قصة نضوج أربع شقيقات من عائلة مارش عقب الحرب الأهلية الأمريكية، حيث تسلك كل واحدةٍ منهن طريقها نحو عالم متوازٍ مع إمكانياتها وشغفها.

الفيلم من بطولة "سيرشا رونان"، "إيما واتسون"، "فلورنس بوغ"، "لورا ديرن"، "تيموثي شالاميت"، و"جيمس نورتون".

Under the Silver Lake

تدور أحداث فيلم الإثارة والجريمة والكوميديا السوداء في مدينة لوس آنجلوس، حيث يصاب شاب يدعى "سام" بحالة من الهوس حول الملابسات والظروف الغامضة المُحيطة بمقتل ملياردير وحادث اختطاف فتاة قابلها الليلة السابقة في حوض السباحة في مجمع سكني.

الفيلم من بطولة النجوم "أندرو غارفيلد"، "ريلي كيو"، و"توفرغريس".

Murder Mystery

تدور أحداث فيلم الغموض والكوميديا حول شرطي من نيويورك يدعى "لوك إيفانز"، يلعب دوره "آدم ساندلر"، وزوجته "جيما أرتيرتون"، التي تلعب دورها "جينيفر أنيستون"، يسافران في رحلة إلى أوروبا لإعادة إحياء علاقتهما الزوجية من جديد، لكن توجّه لهما تهمة تقلب حياتهما رأساً على عقب.

The Beach Bum

تدور أحداث الفيلم حول رحلة "موندوج"، المتمرد المحبوب الذي عاش حياة حافلة بقوانينه الخاصة، الذي تغيَّرت أحواله بعد وفاة زوجته الثرية، ثم عجزه عن تحصيل أي شيء من ميراثها، حتى يتمكن في النهاية من نشر ديوان شعره الذي عمل عليه لسنوات.

يضم الفيلم العديد من النجوم العالميين أمثال؛ "زاك إيفرون"، "ماثيو ماكونهي"، "إيلا فيشر"، "سنوب دوج"، "جيمي بافيت"، و"مارتن لورانس".