الدمية "كين": خسرت عملي بالتلفزيون بسبب وزني.. وسعادتي هي الأهم!

صرّح الرجل الدمية "رودريجو ألفيس" لموقع MailOnline حصرياً أنه فقد عمله في التلفزيون بسبب زيادة وزنه في الفترة الأخيرة، حيث كان يشارك العام الماضي في البرنامج التلفزيوني Celebrity Big Brother.

وكشف كين بأنه طُلب منه أن يخسر 37 رطلاً بعد زيادة وزنه بسبب أنه كان يتناول نظام غذائي ثابت على مدار السبعة أعوام الماضية من أجل الحفاظ على عمليات شفط الدهون التي يبلغ عددها 22 عملية لكنه لم يعد يشعر بالحاجة إلى الإلتزام بها.

ولكن كين كان متردداً بخصوص فقدان وزنه فـ أكثر شيء يريده هو أن يكون سعيداً فقط فقال: "بقدر ما أحب أن أكون ما يطلبوه مني أريد أن أكون سعيداً فعمري 36 عاماً ولا يمكنني أن أكون نحيفاً"، وتابع: "الآن أحاول أن اكون طبيعياً وأن أجعل الناس يحبونني شخصياً".

وعبّر كين عن عدم سعادته في الماضي بسبب التزامه بالنظام الغذائي: "على مدى السنوات السبع الماضية كان عليّ أن أرتقي إلى مستوى توقعات الناس بأنني السيد المثالي واليوم أدرك على الرغم من نمط الحياة الجيد الذي كنت أعيشه لم أكن أبداً سعيداً".

وخلال وقت سابق تواجد كين في تايلاند لمدة أسبوعيين وقال عن رحلته هناك: "لقد ولدت مسيحياً ولكني قرأت الكثير عن البوذية وأنا مفتون بطريقة العيش هنا في تايلاند، فهنا لا أحد يضحك على مظهري وسعيد لأنهم لا يحكمون على الإختلاف بأنني مختلف عن البقية فهم بالواقع يحتفلون بالأشخاص المختلفين".

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