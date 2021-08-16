الحب يقتل الخوف.. ترافيس باركر يحلّق بالطائرة لأول مرة مع كورتني كارداشيان بعد 13 عام من حادث التحطّم!

ودّع النجم "ترافيس باركر" مخاوفه حول الطيران بالطائرة برفقة حبيبته نجمة الواقع "كورتني كارداشيان"، وذلك منذ أن نجا من حادث تحطّم الطائرة المميت عام 2008.

وانضم عازف الطبول إلى صديقته نجمة الواقع على متن طائرة شقيقة الأخيرة كايلي جينر الخاصة يوم السبت الماضي، بالإضافة غلى والدتها كريس جينر وصديقها كوري جامبل.

ويبدو واضحاً أن ترافيس يريد أن يثبت لكورتني أن الحب أقوى من كل المخاوف، وأن فوبيا الطيران باالطائرة قد اختفت منذ لحظة وقوعه بحب كورتني.

وتعد هذه هي الرحلة الأولى التي يطير فيها باركر منذ إصابته بحروق من الدرجة الثالثة في أغلب مناطق جسده بعد تحطّم الطائرة التي كان يستقّلها عام 2008 والتي أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص.

وكشف ترافيس خلال وقت سابق في مناسبات عديدة أنه يخشى الطيران مرة أخرى، ولكنه أثبت أن حبّه لكورتني أقوى من كل المخاوف، حيث أنهما جادان في علاقتهما الرومانسية ويقضيان معظم وقتهما معاً.

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