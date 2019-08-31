الصديق وقت الضيق.. جيسيكا مولروني تتعرّض للمضايقات بسبب دفاعها عن دوقة ساسكس

نشرت صديقة دوقة ساسكس "جيسيكا مولروني" صورةً لها برفقة ميغان عبر حسابها على إنستغرام ودافعت عنها ضد الهجوم الذي تتعرض له هي والأمير هاري من قبل مناصري البيئة بسبب قيامهم برحلات جوية عن طريق الطائرات الخاصة.

وعلّقت عليها: "عندما يكون شخص هو صديقك وعائلتك ويواجه انتقادات غير عادلة، عار عليكم أيها العنصريين كفى".

وتعرّضت جيسيكا بسبب ذلك لهجوم لاذع أثناء رحلتها الجوية لمدينة نيويورك لحضور Good Morning America يوم الثلاثاء الماضي، إلا انه لم يعرف السبب الرئيسي للمشكلة.

وفي تفاصيل ما تعرّضت له، زعمت جيسيكا بأنها عندما كانت على متن طائرة تابعة لشركة الطيران الكندية، تعرّضت للمضايقة من قبل أحد الركّاب الذي وصفها بكلام سيء والعديد من الأشياء الفاحشة دون سبب، على الرغم من تواجد زوجته وابنته معه.

ونشرت جيسيكا عبر حسابها على إنستغرام حول الحادث، فقالت: "لقد تعرّضت للمضايقة والتخويف من قبل رجل على متن طائرة الخطوط الكندية، ودعاني بصفات سيئة"، وأضافت: "إذا وجدت يوماً ما شخصاً يُحكم عليه ظلماً ومتضايقاً، خاصةً رجل يتحدث مع امرأة بهذه الطريقة، فتحدّث بصوت عال، تحدّث".

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