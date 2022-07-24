لقطات مسرّبة من فيلم بيرين سات وكيفانش تاتليتوغ الجديد

يتعاون النجم التركي الشهير "كيفانش تاتليتوغ" مع زميلته النجمة "بيرين سات" في عمل جديد يجمعهما وهو فيلم سيعرض على منصة "نيتفليكس" الالكترونية.

ومع الحماس الكبير الذي يعيشه الجمهور بسبب تعاون هذا الثنائي التركي الشهير والذي شكلا ثنائية ناجحة جدً في مسلسل "العشق الممنوع" الذي عرض قبل سنوات، تم تسريب العديد من مشاهد الفيلم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

تسريب مشاهد من الفيلم ولقطات تجمع بين بيرين وكيفانش

قام أحد الأشخاص العاملين في كواليس الفيلم الجديد المرتقب بتسريب مجموعة من الصور من كواليس العمل تجمع بين كيفانش تاتليتوغ وبيرين سات من الفيلم الجديد.

وتداول المتابعون هذه الصور واللقطات عبر وسائل التواصل الاجتماعي من موقع تصوير الفيلم في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، كما تم تصوير بعض المشاهد في تركيا.

وظهر في اللقطة الأولى كيفانش وبيرين سات وهما على شاطئ البحر حيث كان كيفانش يرتدي ملابس السباحة، بينما بيرين كانت ترتدي طقم باللون الأخضر وكانا يصغيان باهتمام الى المخرج.

أما في اللقطة الثانية فقد ظهر الثنائي وهما يخرجان من أحد الفنادق وكانا يرتديان ملابس أنيقة للغاية، حيث ارتدت بيرين فستان باللون الأبيض وظهرا في عجلة من أمرهما.

بيرين سات وكيفانش تاتليتوغ معا من جديد بعد العشق الممنوع

يعدّ هذا التعاون الثاني للنجمين التركيين الشهيرين، بعد أن حققا نجاحًا كبيرًا بالتعاون الأول بينهما في المسلسل الشهير "العشق الممنوع"، حيث اشتهر الثنائي بشخصيتي مهند وسمر.

وتدور أحداث العمل حول سمر التي تقع في حب ابن شقيق زوجها مهند ولتبدأ علاقة محرّمة بينهما وخيانات لا حصر لها، ولكن ما يميّز هذا العمل نهايته المأساوية ويعتبر واحد من الأعمال الأيقونية في تركيا والعالم