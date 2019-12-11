العائلة المالكة السويدية تستعرض الإرث العائلي في حفل توزيع جوائز نوبل

أقيمت مأدبة حفل توزيع جوائز نوبل من مساء يوم أمس الثلاثاء في أستوكهولم في السويد حيث حضرت العائلة المالكة الحدث وأبهروا الحضور بثراء إطلالتهم من الملابس إلى التيجان المزينة بالذهب والألماس.

وفي البداية ظهرت كبيرة العائلة المالكة ملكة السويد "سيلفيا" التي تبلغ من العمر 75 عاماً بفستان ساتان باللون البيج من مجموعة المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب كما تزيّن بزخارف ذهبية مطابقة للون حقيبة اليد ونسّقت معه تاج أنيق من الكريستال.

أما الأميرة فيكتوريا فقد لفتت الأنظار إليها بفستانها الأبيض والأسود بقصة الأوف شولدر والذي جاء بقماش ضخم من الأكتاف والأسفل كما تزيّن بذيل أبيض طويل من نفس القماش من مجموعة المصمم السويدي سلام فيشاي، ونسّقت معه تاج مزيّن بالألماس مطابق للقلادة والأقراط.

وبالانتقال إلى شقيقتها الأميرة مادلين فقد اختارت البروز باختيارها اللون الفوشي لفستانها الساتان بقصة الأوف شولدر والذي تزيّن بطبقات ضخمة من الخلف، واختارت مادلين تاج صغير مزيّن بأحجار الزمرد والذي تناسق مع الأقراط الماسية الطويلة.

وفي النهاية اختتمت الأميرة صوفيا زوجة شقيقهم الإطلالات الملكية بظهورها بفستان أزرق لافت للنظر والذي جاء بقصة الأوف شولدر وأكمام طويلة وعريضة ومنسدل من الأسفل مع ذيل قصير، ونسّقت معه تاج ناعم مزيّن بأحجار الفيروز والذي تطابق مع الأقراط الطويلة.

ويبدو واضحاً بأن العائلة المالكة السويدية تظهر الإرث العائلي خلال المناسبات الرسمية فقط، كما احتلت طاولة العائلة المالكة "مرتبة الشرف" ومركز الصدارة في الطب والكيمياء والأدب والاقتصاد.

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