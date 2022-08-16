الـFBI يفجر مفاجأ بشأن أليك بالدوين.. هو "القاتل"

أعيد من جديد فتح قضية النجم الأمريكي أليك بالدوين في حادثة مقتل المصوة السينمائية هالينا هاتشينز خلال تصويره فيلمه Rust، بعد تكشف أدلة جنائية جديدة تؤكد أنه القاتل.

الـFBI تتهم أليك بالدوين بمقتل المصورة السينمائية

أرسل مكتب التحقيقات الفيدرالي تقريرًا جديدًا إلى مكتب شرطة مقاطعة سانتا في، الذي يتولى التحقيق في القضية، حيث وجدوا أن السلاح لا يعمل إلَّا بسحب الزناد؛ ما يدل على أن الرصاصة أطلقت من الفوهة من قبل أليك، الذين كان يتدرب على التصويب أمام الكاميرات.

وبناءً عليه، قد يواجه أليك تهمة "القتل"، باعتبار أنه المسؤول عن إطلاق النار على هالينا هاتشينز التي استقرت الطلقة في رأسها، وإصابة المخرج جويل سوزا في كتفه.

من جهته، نفى محامي بالدوين ما خلص إليه تقرير مكتب التحقيقات الفدرالي، وأضافوا أن البندقية كانت في حالة سيئة.

ولم يوجَّه إلى الآن أي اتهامات لأي شخص، وما تزال التحقيقات جارية بهذا الصدد.