لعبة القدر.. وفاة روبرت فوستر بعد عرض فيلمه بساعات!

توفي الممثل الشهير "روبرت فوستر"،الذي رشح لجائزة الأوسكار، يوم الجمعة الماضي عن عمر يناهز الـ78 عامًا، وتتزامن واقعة وفاته مع عرض فيلمه"El Camino: A Breaking Bad Movie" في دورالسينما وبدأ بثه على شبكة "نيتفلكس".

وجد "فوستر" متوفيًا في منزله الواقع بمدينة لوس أنجلوس بعد صراع طويل مع مرض سرطان الدماغ، وذلك بعد ساعات من عرض فيلم El Camino المأخوذ من المسلسل الشهير Breaking Bad، وفق ما نقله متحدث رسمي لمجلة هوليوود ريبورتر.

وكان "برايان كرانستون" و"صامويل جاكسون" أول من نعاه من النجوم.

يُذكر أن "فوستر" رُشح لجائزة أفضل ممثل مساعد في الأوسكار عام 1998 لتجسيده دور الكاتب "ماكس شيري" في فيلم Jackie Brown" من إخراج "كوينتين تارانتينو".

وشارك "فوستر" في أكثر من 110 أفلام سينمائية، بدءاً من فيلم "Reflections in a Golden Eye" عام 1967 إلى جانب نجوم مثل ​"إليزابيث تايلور​" و"​مارلون براندو"، كما لعب دور البطولة في فيلم الدراما "Medium Cool" عام 1969 ، والذي نال استحسانًا وإشادة كبيرة في وقته.