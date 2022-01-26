الكشف عن السبب الحقيقي وراء الغاء حفلات أديل.. ليست كورونا

أجّلت النجمة "أديل" جميع حفلاتها المقررة في لاس فيغاس خلال الايام السابقة وذلك قبل 24 ساعة فقط من موعد الحفل مما سببت انزعاج وغضب العديد من جمهورها.

الكشف عن السبب الحقيقي وراء تأجيل حفلة أديل

خرجت النجمة "أديل" في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الخاص على "انستغرام" كشفت أنها ستؤجل حفلتها المقررة في لاس فيغاس وذلك بسبب اصابة طاقمها بفيروس كورونا.

الأمر الذي أدّى إلى غضب العديد من المعجبين خاصة بعد دفعهم تكاليف سفرهم الى لاس فيغاس وحجوزات الفنادق والتذاكر.

ولكن أكّدت التقارير بأن أديل ألغت العروض بعد خلاف كبير حول تصميم الديكور المحدد في المسرح، وليس بسبب فيروس كورونا كما قالت.

وصرّح المصدر بقوله: "عندما رأت أديل التصاميم الهائية للحفلة رفضت المشاركة ووصفت حمام السباحة بأنه بركة قديمة حيث أنها رفضت الوقوف فيها، كما أكّدت بانها كانت تقصد أن يملؤا البركة بالماء ويتم رفعها على آلة مما يعطي تأثير بأنها تطفو على الماء".

الهجوم الكبير على أديل بعد تأجيلها العروض

تعرّضت اديل لهجوم كبير وانتقادات واسعة بعد ان اجلت الحفلة المقررة لها في لاس فيغاس حيث دفع العديد من الأشخاص مبالغ هائلة على التذاكر.

بالإضافة إلى المعجبين الذين قدموا من ولايات أخرى ومن بريطانيا من اجل حفلتها ودفعوا تكاليف السفر وتكاليف الفنادق.

وشكك العديد منهم بشان حجة أديل بتأجيل حفلتها، كما أن أديل كانت مصرّة على تغيير نظام الصوت في المسرح وازالته واستبداله بنظام مختلف من اجلها.