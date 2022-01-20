الكشف عن تفاصيل حفل أندريا بوتشيلي في المملكة العربية السعودية

قدّم النجم الايطالي العالمي أندريا بوتشيلي أداء رائع خلال زيارته السابقة للمملكة العربية السعودية في أبريل من عام 2021.

أندريا بوتشيلي يعود للمملكة العربية السعودية وتفاصيل حفلته الجديدة

سيعود اندريا إلى مدينة العُلا في المملكة العربية السعودية لإقامة حفل ضخم في قاعة مرايا المبهرة ومن المقرر أن يكون العرض في 21 يناير وذلك ضمن احتفالات شتاء طنطورة.

وهذه هي الزيارة الرابعة له حيث ستمكن المعجبون الذين لم يحالفهم الحظ في الحصول على تذاكر الحفل من مشاهدة الحفلة الموسيقية مباشرة وبالمجان وذلك عبر قنوات العلا على اليوتيوب.

وسيقدم أندريا عرضه الغنائي المثير في موسم العلا الثالث والذي يقع تحت مظلته مهرجان شتا الطنطورة والذي ينتهي في 12 من فيبراير المقبل في قاعة مرايا التي أعيد افتتاحها حديثاً.

وبسبب بيع جميع التذاكر سيتم بث الحفل بشكل مباشر على قناة MBC1 التلفزيونية وقنوات لحظات العلا و MBC1على اليوتيوب وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء.

نبذة عن اندريا بوتشلي

يعد أندريا بوتشيلي أحد أشهر الفنانين في العالم حيث تم بيع أكثر من 75 مليون أسطوانة له في جميع أنحاء العالم ومعروف الفنان الايطالي بتقديم الموسيقى الكلاسيكية للجمهور والقيام بذلك بشكل جيد.