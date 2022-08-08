الكشف عن موعد طرح فيلم الجوكر 2.. وهؤلاء النجوم المشاركون فيه

أعلنت شركة "وارنر براذرز" للانتاج عن موعد طرح فيلم الجوكر 2، بعد أن أصدر الكاتب تقرير عن وجود جزء ثانٍ من العمل وحمّس الجمهور بشكل كبير.

موعد طرح فيلم الجوكر 2

أعلنت شركة الانتاج عن موعد طرح فيلم الجوكر 2 في صالات السينما حول العالم وسيكون الفيلم في تاريخ الرابع من أكتوبر لعام 2024 القادم.

وكان الجزء الاول من الفيلم قد صدر خلال عام 2019 حيث احدث ضجة كبيرة على مستوى العالم وحقق ايرادات أصبح من خلالها الفيلم الأعلى ربحاً في التاريخ

أبطال فيلم الجوكر الجزء الثاني

أصبح من المؤكد مشاركة نجم الموسم الأول من فيلم الجوكر النجم العالمي "خواكين فينيكس" في الجزء الثاني من الفيلم وسيحصل على مبلغ 20 مليون دولار لقاء هذه المشاركة.

كما أن النجمة ليدي غاغا ستشارك بشكل مؤكد في الجزء الثاني حيث أكّد موقع "فارايتي" الاخباري بأن ليدي غاغا ستؤدي دور البطولة الى جانب خواكين إ1 انها ستلعب دور "هارلي كوين" والتي سبق أن قدّمتها النجمة مارغو روبي في نسخ سابقة.

ليدي غاغا تعلن عن مشاركتها في الفيلم

نشرت ليدي غاغا عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" مقطع فيديو يتضمن صور لها تجمعها مع الفنان فينيكس وهما يرقصان على خلفية حمراء ويمكن سماع صوت ضحكات النجم العالمي.

وفي نهاية الفيديو يتم الكشف عن تاريخ اصدار الفيلم المتوّقع والذي سيكون في 4 أكتوبر من عام 2024 وسيحمل اسم Joker: Folie à Deux.