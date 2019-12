المتحولة الجنسية كاتلين تدافع عن شقيقات كارداشيان.. وتفتخر بالشاب الذي كانت عليه!

اشتهرت المتحولة الجنسية "كاتلين جينر" كنجمة تلفزيون الواقع في برنامج Keeping Up With The Kardashians لسنوات حينما كانت في شخصية وجسد لاعب كرة البيسبول "بروس جينر"، جانيةً ملايين الدولارات في استعراض جميع جوانب حياتها الإيجابية والسلبية أمام عدسات الكاميرات.

وقررت "كاتلين جينر" ترك حياة الشهرة بعدما أعلنت تحولها جنسيًا من ذكر إلى أنثى بعد ظهورها في فستان من الساتان على غلاف مجلة Vanity Fair، وبذلك أصبحت أشهر امرأة متحولة جنسيًا في العالم، وشاركت في المسلسل التلفزيوني I Am Cait الذي يتحدث عن تحوِّلها، لكن ألغي العرض بعد موسمه الثاني بسبب تقييمات باهتة.

ومنذ تخليها عن حياة الشهرة أو بشكل مفصل حياة آل كارداشيان، بدأ صراعها مع عائلتها وتحديدًا طليقتها "كريس جينر" وبنات زوجتها: "كيم كارداشيان"، "كلوي كارداشيان"، و"كورتني كارداشيان".

وعقب تخليها عن البرنامج، أطلَّت "كاتلين" في برنامج I'm A Celebrity . . . Get Me Out Of Here! بنسخته البريطانية، وبدا واضحًا أن خلافها مع العائلة لم ينتهِ إثر رفض أي منهن التواجد لاستقبالها على الجسر، لكنها وضعت أعذار لتصرفاتهن.

خلال لقاء لها مع موقع "ميل أونلاين"، صرَّحت "كاتلين": ""عائلتي معروفة جدًا. لم أطلب أو أتوقع تواجد أيٍّ منهن لاستقبالي؛ فلديهن أعمالهن وعائلاتهن"، وأضافت "شعرت بخيبة أمل لأنهن تعرضن للانتقاد بعد انتهاء البرنامج؛ لذلك أرسلت رسائل النصية واتصلت بالجميع من أجل الاعتذار".

وأوضحت أنها تشعر بالارتياح لتحولها، وقالت: "استغرقت وقتًا طويلاً لإثبات ذلك، إنه أمر جيد. لست نادمةً على لعب دور بروس على مدى الـ65 عامًا، فقد كان شابًا رائعًا، وحقق الكثير من الأشياء المدهشة وأنشأ عائلة رائعة."







وأشارت أنها ولَّت ظهرها لسنوات الزيف والكذب، وتابعت: "قد يستغرق الأمر وقتًا أطول قليلاً في الصباح للاستعداد، لكني أستيقظ لأكون نفسي طوال اليوم. أشعر براحة أكبر في جسدي الجديد مما كنت عليه من قبل."

يذكر أن "كاتلين ظهرت للمرة الأولى في برنامج I'm A Celebrity . . . Get Me Out Of Here! في نسخته الأمريكية عام 2003 بشخصية "بروس جينر"، الرياضي الذي فاز بالذهبية في سباق العشاري في أولمبياد مونتريال عام 1976 وبنى مهنته كمتحدث، مذيع، ومحفز.