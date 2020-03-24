المثليية إيلين دي جينيريس توصف بأكثر الشخصيات لؤمًا.. إليك بعض ممواقفها الجنونية!

انهال محبو مقدمة البرامج الكوميدية "إيلين دي جينيريس" ومظفوها السابقون عبر موقع "تويتر" لانتقادها والتعبير عن غضبهم منها، وصفها بأكثر الشخصيات أنانية.

أشعل الممثل الكوميدي "كيفين ت. بورتر" وسائل التواصل الاجتماعي بأكملها يوم الجمعة، عندما نشر تغريدة يطلب فيها من الأفراد كشف أكثر القصص الجنونية التي سمعوها عن "إيلين دي جينيرس" في محاولة لجمع الأموال من أجل بنك الطعام في لوس أنجلوس، وكتب: "كل ما نحتاجه في الوقت الحالي القليل من اللطف، كما تقول إيلين دائمًا... كما أنها من أكثر الشخصيات لؤمًا على قيد الحياة."











وتابع: "شارك أكثر القصص الجنونية التي سمعتها عن إيلين وكيف تتعامل بلؤم، وسأشاهد كل تعليق وأستبدله بدولارين لصالح بنك الطعام في لوس أنجلوس".

وبعد وقت قصير من نشر التغريدة، غُمر حساب "بورتر" بتعليقات من مستخدمين يزعمون أن لقائهم بـ"إيلين" لم يكن رائعًا كما يتصوره البعض، وأطلقوا عليها وصف "أكثر الشخصيات أنانية على مر السنين.

ووفقًا لإحدى المستخدمين: "طردت إيلين كاتبتها الرئيسية كارين كيلغاريف لانها لم تعبر خط الاعتصام أثناء إضراب الكتاب".



وقرر الكاتب التليفزيوني "بنيامين سييمون" تزويد المتابعين ببعض القصص الخاصة به ، وكشف أن "دي جينيريس" تتمتع بأنف حساسبشكل غير منطقي، وتختار شخص مختلف كل يوم لإفراغ غضبها عليه في موقع التصوير، وزعم: "يجب على الجميع مضغ العلكة من وعاء خارج مكتبها قبل التحدث إليها، وإذا اعتقدت أن رائحتك ليست جيدة في ذلك اليوم ستضطر إلى العودة إلى المنزل والاستحمام".



وادَّعت مستخدمة آخرى أنها في إحدى الأيام كانت تخدم طاولة "دي جينيرس" وزوجتها في إحدى المطاعم بمدينة لوس أنجلوس، إلّا مقدمة البرامج كتبت رسالة لمالك المطعم تشتكي من ظلاء أظافرها.

وأضافت أخرى أن صديقها كان يعمل نادلًا في إحدى المطاعم، وفي ذلك اليوم رمت "دي جينيرس" طبق السالمون في وجهه لأنه لم يكن ما طلبته.

وقد حقق "بورتر" أكثر من 5 آلاف مشاركة لتغريدته وألف تعليق.

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