الحكم بقضية جورج فلويد تثير عاطفة المشاهير.. وأوبرا وينفري تذرف دموع السعادة!

رحّب المشاهير من جميع أنحاء العالم بإدانة ضابط الشرطي السابق المتهم بقتل جورج فلويد "ديريك شوفين"، يوم أمس الثلاثاء.

وكانت أوبرا وينفري ولويس هاملتون وأوباما من بين النجوم الذين تحدّثوا بعد صدور قرار إدانة الشرطي السابق من قبل هيئة المحلّفين.

وكان هناك مشاهد فرحة عندما أدانت هيئة المحلفين بجميع التهم من القتل العمد، ومن بين المشاهير الذين أشادوا بالنتيجة كانت أوبرا وينفري التي كشفت أنها ذرفت الدموع عند صدور الحكم.

ونشرت أوبرا عبر حسابها الخاص على "انستغرام" تقول: "أنا مرتاحة وأشعر بالتأثر بطريقة لم أتوقعها حيث بكيت دموع الفرح عند قراءة كل حكم ضده وأنا ممتنة للشهود وشهاداتهم".

وأصدر أوباما بياناً عقب صدور الحكم يقول فيه: "إن هيئة المحلّفين فعلت الشيء الصحيح"، كما دعا إلى إصلاحات ملموسة في الشرطة وإيقاف التحيّز العنصري".

قصة جورج فلويد

وتعود االقصة إلى العام الماضي عندما أشعلت وفاة جورج فلويد موجة من الاحتجاجات حول العالم حيث كان الأخير قد أخبر الضابط بأنه غير قادر على التنفس بينما كان الضابط يجلس على رقبته بعد اعتقاله بتهمة استخدام ورقة أموال مزيفة.