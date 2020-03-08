المصري مينا مسعود محطم بعد استبعاده من فيلم "علاء الدين" الجديد!

أكَّدت شركة "ديزني" الشهر الماضي أنها ستنتج جزءًا مُتممًا للفيلم Aladdin، لكن الأمر المثير للدهشة عدم تلقي الممثل الكندي ذي الأصول المصرية "مينا مسعود" دعوة للمشاركة في الفيلم على الرغم أنه لعب دور البطولة في شخصية "علاء الدين".

جسد "مينا مسعود" شخصية "علاء الدين" في النسخة الحية من فيلم ديزني الكلاسيكي Aladdin عام 2019، الذي أشرف على إخراجه "غاي ريتشي"، إلى جانب النجم الأمريكي "ويل سميث" الذي أدى دور الجني الأزرق، وقد تجاوزت إيرادات الفيلم أكثر من مليار دولار.



ولكن على هامش مؤتمر الشرق الأوسط السينمائي والكوميدي يوم الجمعة، قال مسعود أن لا أحد تواصل معه بشأن إعادة إحياء دوره من جديد، وأوضح قائلًا: "لم يتحدث معي أحد رسميًا عن ذلك، فقد أرسل لي صديق المقال، هكذا اكتشفت الامر. لذلك ، أسمع كل شيء لأول مرة ، مثل أي شخص آخر".

وأضاف "آمل أن يكونوا، كما تعلمون ، يكتبون السيناريو ويقومون بعمل جيد ويروا ماذا سيحدث".

وفي وقت سابق، كشف "مينا مسعود" (28 عامًا أنه يترنح في عالم التمثيل خلال لقاء له مع موقع صحيفة The Daily Beast، حيث أشار أن مهنته كممثل توقَّفت منذ مشاركته في فيلم "Aladdin"، وقال: "الحياة ليست مفروشة بالورود على الدوام حينما تؤدي دورًا كـ"علاء الدين".



وأشار أنه حاول التزام الصمت وعدم التحدث عن الموضوع، لكنه يريد أن إيصال معلومة لمعجيبه أن الحياة ليست وردية، وأن الافتراض حول تحقيقه ملايين من الدولارات وحصوله على عروض سينمائية لا صحة لها، إذ لم يحظَ سوى بتجربة أداء واحدة منذ عرض الفيلم.

وبدا "مسعود" في حالة حيرة من عجزه في الحصول على فرصة جديدة، مُشيرًا أنه لا يتوقع الحصول على عرض في تمثيل شخصية "باتمان"، لكن على الأقل فرصة في أداء دور جديد، كما تساءل إذا ما كانت جذوره العربية لها تأثير في فرصه القليلة، خاصة أنه اتخذ قرارًا بعدم أداء أدوار تمثل الصورة النمطية عن العرب.

ويُشارك "مسعود" في السلسلة الدرامية " Reprisal" التي تعرَّض عبر شبكة Hulu التلفزيونية.

للمزيد عن ويل سميث في 'Buzz'بالعربي: