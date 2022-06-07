المغنية التركية غولشن تعود لإثارة الجدل مرة أخرى.. وإطلالة شبه عارية على المسرح

أحيت المغنية التركية "غولشن" حفلاً غنائياً ضخمًا مؤخرًا إلا انها أثارت جدلًا كبيرًا بين الجمهور بعد ظهورها بإطلالات جريئة خلال الحفل الذي حضره عدد كبير من جماهير الفنانة التركية المثيرة للجدل

وكان الجمهور قد تداولوا صور عديدة للمغنية البالغة من العمر 45 عاماً وهي تحيي حفلاً على خشبة المسرح بينما كانت تظهر بإطلالة شبه عارية اعتبرها الجمهور جريئة جدًا وصادمة

وارتدت غولشن لهذا الحفل اطلالة ظهرت فيه شبه عارية الصدر، حيث غطت جسدها العلوي بقطعتين صغيرتين مع خيوط قماش، حيث انها ارتدت ما يغطي منقطة منتصف الصدر فقط مع ربطها بخيوط، حتى ان الاطلالة كشفت عن جزء كبير من صدرها، كما نسّقت معه تنورة سوداء وأسدلت شعرها الأشقر، في إطلالة صادمة جدًا عرضتها للهجوم الشديد من قبل الجمهور

وهذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها الفنانة التركية باطلالة جريئة وتثير الجدل حولها، وحيث اثارت خلال الفترة السابقة العديد من التساؤلات والجدل حول إطلالاتها الجريئة اذ تعرّضت لانتقادات شديدة، وعن هذه الانتقادات التي تطال جراة اطلالاتها علقت الفنانة التركية قائلة في تصريح سابق لها: "أنا لستُ عبداً لأي صفة ولا أنتمي إلى أحد فأنا نفسي وأنا أنتمي لنفسي".

ويعرف عن الفنانة التركية جراتها حيث ظهرت اكثر من مرة بملابس كاشفة عن جسدها معتبرة ان هذا الامر حرية شخصية، وسبق ان ارتدت في احد الحفلات فستان شفاف كشف عن كامل جسدها