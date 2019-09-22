المغني سلوتاي يغضب الجماهير بعد حمله رأس بوريس جونسون في حفل توزيع جوائز ميركوري! (صور)

أثار مغني الراب البريطاني slowthai سلوتاي الغضب في حفل توزيع جوائز ميركوري الليلة الماضية، بعد رفع دمية لرأس مقطوعة لرئيس الوزراء بوريس جونسون.

وكان المغني المرشح للجائزة يرتدي تي شيرت يحمل إهانة وسب لجونسون وعليها صورته، وحمل الرأس على خشبة المسرح في لندن.

وقام المغني بالصياح وسب رئيس الوزراء البريطاني على أنغام بعض أغانيه.

تم ترشيح Slowthai للجائزة على ألبومه "Nothing Great About Britain" ، الذي يلقي نظرة فاحصة على الحياة في المملكة المتحدة الحديثة.



وعندما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) البث المباشر للحفل، قامت بقطع البث عن مغني الراب أثناء حمله للدمية، لكن الجمهور استجاب بتصفيق حاد.

وأثار المغني غضبًا واسعًا على الإنترنت، حيث قال أحد المشاهدين :"هذا حقا فعل غبي ومحرج وخطير."

ووصفت العديد من المستخدمين، المغني بأنه منفعل ، وطالبوه بأن يكبر ويتحلى بأفعال الكبار.

كان سلوتاي واحدًا من بين 12 فنانًا تم ترشيحهم لجائزة ميركوري التي فاز بها مغني الراب ديف لندن.