الملكة إليزابيث وبَّخت ميغان ماركل بسبب بيضة.. فما القصة!

سُلط الضوء على مدى معاملة دوقة ساسكس ميغان ماركل القاسية مع مساعدي القصر، كل ذلك لأنها "تذوقت طعم البيض" في طعامها.

كشفت المؤلفة الملكية كاتي نيكول لموقع "ياهو" أن ميغان ماركل كان أسلوبها فظيع مع العاملين في القصر، وروت حادثة حينما أحست الدوقة بطهم االبيض في طبقها ما أدى إلى انفعالها واستشاطتها غضبًا.

وروت نيكول أن ميغان شعرت بالضيق حينما تذوقت طعم البيض في طبقها، بينما نفي العاملين عد استعامله، حيث صرخت قائلة: "لا، يمكنني تذوقه، يمكنني تذوق البيض في هذا الطبق."

في تلك المرحلة، ورد أن الملكة توجَّهت إلى مكان الحادث مُنزعجةً، ثم أخذت ميغان جانبًا وقالت لها: "ميغان، في هذه العائلة، لا نتحدث إلى الأشخاص بهذه الطريقة".

ويأتي هذا التقرير قبل عدة ساعات من طرح المقابلة الجديدة التي تجمع الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل مع مقدمة البرامج الأمريكية أوبرا وينفري بعنوان Meghan and Harry: A CBS Primetime Special.

وتَعِد المقابلة بأن تكون محادثة واسعة النطاق تغطي قرار الزوجين بالتنحي كأعضاء عاملين في العائلة المالكة، وانتقالهما إلى كاليفورنيا، ولاية ميغان الأصلية. كما ستتطرق إلى أسرتهما وأين تقف علاقاتهما مع بقية العائلة المالكة حاليًا.