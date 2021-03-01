ميغان ماركل تتألق بالأسود في مقابلة الانتقام..وهذا سعر الإطلالة!

لا يفصل عشاق ساسكس سوى أسبوع عن اللحظة المرتقبة التي طال انتظارها.

طرح مقطع ترويجي جديد لمقابلة الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل مع مقدمة البرامج الأمريكية أوبرا وينفري بعنوان Meghan and Harry: A CBS Primetime Special ليلة أمس الأحد، وتَعِد المقابلة بأن تكون محادثة واسعة النطاق تغطي قرار الزوجين بالتنحي كأعضاء عاملين في العائلة المالكة،وانتقالهما إلى ولاية ميغان الأصلية في كاليفورنيا، كما ستتطرق أسرتهم المتنامية وأين تقف علاقاتهم مع بقية العائلة المالكة حاليًا.

من أجل هذا اللقاء الذي سيكشف أسرارًا كثيرة، ارتدت دوقة ساسكس سابقًا فستانًا من الحرير الأسود من دار الأزياء العالمية "جورج آرماني" والذي جاء بفتحة صدر على شكل حرف V وبتفاصيل بيضاء ناحية الجهة اليمنى من الكتف، إضافة إلى حزام من نفس لون الفستان حدد خصرها، وبلغ تكلفته 4700 دولار أمريكي.

وأكملت ميغان إطلالتها السوداء لأنيقة بتسريحة شعر على شكل كعكة منخفضة وأسدلت خصلتين أماميتين متموجتين على جانبي وجهها.

اختارت ميغان أيضًا مظهرًا طبيعيًا لجمال ملامحها مُعتمدةً مكياج عيون دخاني، وأحمر خدود ناعم، وأحمر شفاه باللون النود.

وقد تزيَّنت الدوقة السابقة بإسوارة كارتييه ألماسية قيل أنها تخص حماتها الراحلة الأميرة ديانا.