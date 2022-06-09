الكشف عن السبب الحقيقي وراء منع الملكة اليزابيث تصوير لقائها الخاص بحفيدتها "ليليبيت"

احتفل دوقا ساسكس الأمير هاري وزوجته الفنانة الأمريكية المعتزلة ميغان ماركل بعيد ميلاد طفلتهما الصغيرة "ليليبيت" وذلك خلال تواجدهما في المملكة المتحدة من أجل حضور احتفالات اليوبيل البلاتيني الخاصة بـ الملكة اليزابيث.

وحملت هذه المناسبة الخاصة مفاجأة مميزة حيث التقت الملكة اليزابيث حفيدتها ليليبيت لأول مرة منذ ولادتها، اذ ان الامير هاري وميغان كانا قد انفصلا عن العائلة المالكة وانتقلا الى الولايات المتحدة للعيش هناك واعلنا تخليهما عن مناصبهما الملكية، وانجبت ميغان ابنتها ليليبيت في أمريكا بعيدًا عن العائلة المالكة

ولكن المفاجأة هو ان الملكة اليزابيث منعت بشكل كامل تصوير اللقاء الاول الخاص لها بحفيدتها ليليبيت، حيث أن دوقا ساسكس أرادا مصوّر خاص لتصوير هذه اللحظات ولكن الملكة رفضت هذا الأمر بشكل قاطع

وعن السبب كشفت إحدى الخبيرات بالشؤون الملكية بان الملكة اليزابيث منعت التصوير وذلك حتى لا تظهر هذه الصور في وسائل الاعلام الأمريكية، كما ان الملكة اليزابيث كانت تخشى من أن مشاركة هذه الصور يمكن أن تؤدي الى التغطية على احتفالات اليوبيل وعلى احتفالات الملكة.

وتلقّى هاري وميغان العديد من رسائل التهنئة الملكية بمناسبة عيد ميلاد ليليبيت الأول، كما قاما بتحضير قالب من الحلوى للاحتفال بهذه المناسبة، وحرصا على نشر الصورة الأولى لابنتهما بهذه المناسبة كاشفين عن ملامحها لأول مرة، وحظيت الطفلة الصغيرة بالعديد من التعليقات الايجابية التي اجمعت على انها ورثت ملامح والدها الأمير هاري