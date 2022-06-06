الملكة اليزابيث تحتفل مع الدب بادينغتون باليوبيل البلاتيني.. وهذا سرّ حقيبتها

تستمرّ احتفالات اليوبيل البلاتيني وذلك بمناسبة مرور 70 عامًا على اعتلاء الملكة اليزابيث لعرش بريطانيا، وذلك ضمن حدود القصر الملكي في وندسور.

وكانت المفاجاة هو ظهور الملكة اليزابيث في فيلم قصير مع شخصية الدب المتكّلم الشهير بادينغتون، وذلك بعد ان استضافته هي على مائدتها في قصرها في فيديو وصف بالطريف واشاد به الجمهور

وبدا الفيلم القصير بظهور الملكة اليزابيث وهي تجلس على طاولة في غرفة الشاي في قلعة وندسور، وأحدث الدب الشهير فوضى مرحة ولطيفة في الغرفة فقد قام بشرب الشاي من الابريق نفسه كما رش الكريما على وجه الحارس.

وعرض الدب على جلالة الملكة تناول الشطيرة التي يشتهر بطهيها في المسلسل الكرتوني وكان قد أخرجها من تحت قبعته الحمراء، كما هنأها بالاحتفال باليوبيل فقال: "يوبيل سعيد يا سيدتي وشكراً لك على كل شيء"، لتردّ عليه جلالة الملكة "هذا لطف منك".

وخلال المقابلة والفيلم اللطيف فقد كشفت الملكة اليزابيث عن سرّ خطير وهي أنها تخفي ساندويتش مربى البرتقال في حقيبتها، حيث كان هذا اللغز يحيّر الكثير منذ سنوات طويلة واختارت الملكة الكشف عنه في هذا الفيلم بطريقة طريفة

وما زالت الاحتفالات باليوبيل الذهبي مستمرة وكان الامير هاري وزوجته ميغان ماركل وابنائهما قد حضروا خصيصٌا إلى بريطانيا من اجل المشاركة فيا الاحتفالات بعد فترة طويلة من الغياب بعد اعلانهما استقالتهما وانفصالهما عن العائلة الملكية