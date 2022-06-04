بعد العنصرية والتحرّش الجنسي.. فضيحة جديدة تهزّ القصر الملكي وتهم بتجارة المخدرات

ما تزال العائلة المالكة البريطانية تعاني بسبب الفضائح والأزمات في الآونة الأخيرة والتي عانت منها بسبب أعضاء وأفراد من داخل العائلة المالكة من الأمير هاري وزوجته ميغان إلى الأمير أندرو مروراً بوفاة الأمير فيليب.

ويبدو واضحاً بان الملكة اليزابيث وضعت كل هذه المشكلات خلفها وأرادت الاحتفال باليوبيل البلاتيني وذلك بمناسبة تولّيها العرش في المملكة المتحدة بحضور العائلة المالكة.

ولكن هزّت البلاط الملكي والقصر الملكي فضيحة جديدة من العيار الثقيل، فقد تم الكشف عن وجود ستة أشخاص من الحرس الملكي القريب من الملكية قد تم اعتقالهم.

وتم اعتقال الأشخاص من الحرس الملكي بعد الاشتباه بقيامهم بتجارة الكوكايين والمخدارت وتم توقيفهم في السجن واخراجهم من العمل بعد تحقيقات طويلة دامت لعدة أشهر.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل أخرى حول هذه الفضيحة في القصر الملكي من قبل أي مصادر ملكية أخرى، ولكن ربما نشاهد تفاصيل هذه القضية من خلال مذكّرات الأمير هاري الذي سيصدرها قريباً بعد الانتهاء من الاحتفال باليوبيل البلاتيني.

وكان الامير هاري وميغان ماركل قد استقالا من الخدمات الملكية وانفصلا عن العائلة المالكة وانتقلا للعيش في الولايات المتحدة الأمريكية حيث اتهما العائلة المالكة بالعنصرية مما أنشأ العديد من التوترات والمشاكل.

وأما الأمير أندرو فقد ارتبط اسمه بقضية التحرّش الجنسي مع المتحرّش جيفري إبستين حيث اتهمته امرأة بأنه قام بالاعتداء الجنسي عليها عندما كانت قاصر.