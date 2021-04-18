الملكة إليزابيث تودِّع زوجها ببطاقة مكتوبة بخط يدها وموقّعة بلقبها الطفولي!

أدلت القيود الاجتماعية بسبب وباء كورونا إلى اضطرار صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث إلى الجلوس بمفردها خلال جنازة زوجها الحبيب الأمير فيليب في كنيسة سانت جورج يوم السبت الماضي.

وكان نعش دوق إدنبرة ملفوفاً وفقاً لمعاييره الشخصية، بالإضافة إلى وجود إكليل من الزهور البيضاء التي اختارتها زوجته، كما تواجد قائد الأسطول البحري وسيفه.

وبالرغم من فخامة الجنازة كان هناك العديد من التذكارات الشخصية واللطيفة من حياتها مع الأمير فيليب والتي وضعتها الملكة خلال الخدمة.

وكان من ضمن المقتنيات الشخصية بطاقة كتبتها الملكة بخط يديها للأمير فيليب والتي كُتب عليها "في إحياء ذكرى المحبة" والتي كانت موقعّة بلقبها في الطفولة ""ليليبت".

وكانت الملكة ترتدي ملابس سوداء بالكامل بما في ذلك قناع الوجه، حيث شووهد داخل السيارة ثم داخل الكنيسة وهي تجلس في المقدمة، ورفض قصر باكنغهام التعليق على مذكرة الملكة وكشف بأنها خاصة.

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