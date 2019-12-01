الأمير ويليام يستغلّ التوتر في العائلة المالكة.. ويشيد بالملكة: "جدتي فعلت مالم يستطع أحد فعله"

كشف الأمير ويليام عن سرّ تعلمه الوصفة الملكية من أجداده وذلك خلال حديثه مع ماري بيري كجزء من عرض خاص لعيد الميلاد والذي سيبث لهيئة الإذاعة البريطانية.

وتحدّث ويليام عن جدته الملكة التي صعدت إلى العرش بعمر الخامس والعشرين وتحدّت كل المصاعب في الوقت الذي كان فيه العالم "عالم الرجال"، فقال: "أصبحت جدتي ملكة في سن مبكرة للغاية في الأيام التي كان فيها عالم الرجال هو الأقوى فكان من الصعب عليها ان تحدث فرقاً، ولكنها قد فعلت ذلك بطريقة فريدة ومتميزة وكما تعلمون فإن جدي وجدتي هما مثال للخدمة العامة".

وتابع قوله مع ماري: "أنا شخصياً أحصل على الكثير من مساعدة الناس، فأنا اجد أنك تسمع وتفهم وتتعلم أكثر من الناس وذلك من خلال اعطاء القليل من وقتك ومن يومك لتكون في الجوار".

ويبدو واضحاً أن تصريحات ويليام ستلاقي ترحيباً كبيراً لدى الملكة إليزابيث خاصةً بعدما شهد البلاط الملكي خلافات كثيرة هذه الفترة بدءاً من تصريحات دوقا ساسكس وانتهاءً بفضيحة الأمير أندرو وتنازله عن مهامه الملكية.

وانضمت كيت إليهما خلال هذا العرض، حيث تعلّمت طريقة عمل "كب كيك بالآيس كريم" ، كما أن ماري أشادت بدوقا كامبريدج بقولها: "يشرفني أن يدعواني دوقا كامبريدج للانضمام إليهما في ارتباطاتهما الخيرية وكان من الرائع حقاً رؤيتهما وكذلك معرفة كل الدعم الذي تقدمه المؤسسة الخيرية".

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