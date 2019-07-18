المُضحك الوسيم "زكاري ليفي" في ألمانيا.. هل سيُصوّر جُزءًا ثانيًا من فيلمه Shazam؟

بعد نجاحه الباهر في دور السينما العالمية خلال فصل الربيع، ينتظر معجبو "شازام" الجزء الجديد بفارغ الصبر، والآن أكد النجم "زكاري ليفي" أن هذا الحلم سيتحقق.

كشف بطل الفيلم "زكاري ليفي"، في مؤتمر "CCXP" في ألمانيا، أن شركة "وارنر بروس" تعمل على إعداد جزءًا ثانيًا من "شازام"، ولكن حتى الآن لم تُحدد أي تفاصيل.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن زكاري قوله: "الحقيقة أنني لا أعلم أي تفاصيل، ولكنني سأجري محادثة مع رؤسائي في وقت قريب عن فكرة الفيلم الجديد، وما يهدف إليه".

وأضاف: "أعرف أن استوديو نيو لاين وشركتي وارنر براذرز ودي سي، والمنتجين والمديرين التنفيذيين وكل من يشارك في اتخاذ القرارات، جميعهم سعداء للغاية بما حققناه في الفيلم الأول، ويريدون تحقيق المزيد في الفيلم المقبل، وهم الآن يعملون على ابتكار القصة".

وربما ترجع رغبة الاستوديو في تصوير الفيلم إلى أن غالبية أبطاله أطفال، وسيظهر عليهم التقدم في السن سريعًا، حيث قال "زاكري": "أخر ما أعلمه هو أنهم يريدون إعداد الفيلم في أسرع وقت ممكن، لأن هؤلاء الأطفال ينمون بسرعة".

ثم ترك "زكاري" مختلف التفاصيل غامضة، وقال: "هذا كل ما يمكنني الإفصاح عنه، لكنني متحمسًا للغاية بشأن الجزء الجديد، وآمل أن يستمتع به الجميع".

هذا ويجدر بالذكر أن أرباح الجزء الأول من "شازام" بلغت 140 مليون دولار على المستوى المحلي، و364 مليون دولار على المستوى العالمي، والآن ينتظر الكثير من المعجبين بكل حماس وترقب انطلاق الجزء الثاني.

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