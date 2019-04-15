فيلم Shazam يتصدر شباك التذاكر بإيرادات خيالية

حافظ فيلم الآكشن والمُغامرة Shazam على صدارة إيرادات السينما في أمريكا الشمالية للأسبوع الثاني على التوالي، متفوقًا على جميع الأفلام المُنافسة.

حصد فيلم Shazam ما يقرب الـ25.1 مليون دولار أمريكي في شباك التذاكر منذ عرضه في الخامس من شهر أبريل، كما حقق إشادة مُذهلة من قبل المشاهدين والنقاد على حد سواء، في حين احتل فيلم Little المركز الثاني بإيرادات بلغت 15.5 مليون دولار أمريكي، وتبعه فيلم Hell Boy في المركز الثالث بإيرادات بلغت 12 مليون دولار.

ويجدر الذكر أن الفيلم حصد أكثر من 53.5 مليون دولار في أسبوعه الأول، وأكثر من 95 مليون دولار محلي و221 مليون دولار عالميًا.

الفيلم من بطولة "مارك سترونج"، و"جاك جرايزر"، و"روس باتلر"، و"ميشيل بورث"، و"آدم برودي"، و"ميجان جود"، و"آشر أنجيل"، و"دجيمون هونسو"، وإخراج "ديفيد ساندبيرغ"، وعمل "هنري جايدين" على كتابة السيناريو.

وتدور أحداث الفيلم حول شاب يُدعى " بيلي باتسون" يجد نفسه مالكًا لقوة الساحر شازام القادرة على محاربة قوى الشر، فمع حكمة "سليمان"، قوة "هرقل"، قدرة "أطلس" على التحمل، قوة "زيوس"، شجاعة "أخيل)"، وسرعة الزئبق؛ يصبح بيلي هو كابتن "مارفل" العجيب.

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