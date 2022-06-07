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النجم العالمي ذا روك يقدّم لوالدته هدية فاخرة.. شاهد ردة فعلها

منشور 07 حزيران / يونيو 2022 - 10:01
ذا روك
ذا روك

قدّم النجم الأمريكي دوين جونسون والمعروف باسم "ذا روك" هدية فاخرة لوالدته سببت لها حالة من الصدمة والذهول.

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وشارك ذا روك مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" يكشف من خلاله ردة فعل والدته البالغة من العمر 73 عاماً بعد أن قام بتقديم هدية فاخرة لها وهو منزل جديد وفخم.

وعلّق "ذا روك" على مقطع الفيديو بقوله: "أحبك يا أمي، وهذه المفاجأة لك!"، حيث ظهرت أتا جونسون وهي واقفة امام الباب الأسود الكبير وبدأت بالبكاء بشكل هستيري.

وواصل دوين جونسون حديثه عبر مقطع الفيديو بقوله: "كنت أكره رؤية أمي تبكي طوال حياتي منذ أن كنت صغيراً، ولكن هذه الأيام سأكون سعيداً برؤية دموع فرحها، فلقد فاجأت أمي واشتريت لها منزل جديد".

وظهرت والدة ذا روك في الفيديو وهي بغاية السعادة بهذه الهدية المميزة وبدا عليها التأثر الشديد والصدمة لضخامة الهدية

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أما على الصعيد المهني فسيلعب دوين جونسون دور البطولة في فيلم Black Adam والذي سيجّد فيه "ذا روك" شخصية البطل الخارق الذي تم منحه القوة من قبل ساحر قديم.

وشارك النجم العالمي  الكثير من الفيديوهات عبر حسابه في انستغرام من كواليس الفيلم المنتظر، ومن المعروف عن النجم العالمي حرصه على مشاركة جمهوره بعض لحظات حياته الخاصة مع بناته ووالدته

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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