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النجم الكوري تشانسونغ يكشف حمل خطيبته.. ويفاجئ الجميع بهذا القرار!

منشور 15 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 11:59
تشانسونغ
تشانسونغ

أعلن النجم الكوري تشانسونغ (Chansung) خبر حمل خطيبته التي يخطط للزواج منها قريبًا؟

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شارك تشانسونغ عبر حسابه على "إنستغرام" منشور يعلن فيه الأنباء السعيدة، وكتب: "لقد كان بالفعل شتاء باردًا. لقد مرت 15 عامًا منذ أن بدأت في مجال الترفيه بعمر الـ17 عامًا. حتى الآن، كان هناك الكثير من الأشياء والذكريات. شكراً لانهائي لجميع الفنانين الرائعين الذين صنعت معهم ذكريات لا تقدر بثمن. واليوم أريد أن أخبركم عن التغيير والسعادة بالنسبة لي".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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وتابع: "أواعد فتاة منذ فترة طويلة، لقد كانت ملاذًا لقلبي غير المستقر لفترة طويلة، وهي صديقة وعشيقة يمكنني التحدث إليها عن أي شيء. أثناء التحضير والتخطيط للزواج منها بعد تسريحي من الخدمة العسكرية، جاءت نعمة الحياة الجديدة أسرع من المتوقع، وأنا أفكر في الزواج في أبكر من العام المقبل على أقرب تقدير. أنا حذر للغاية لأنها ما زلت في المراحل الأولى من حملها، لكنني أشارك هذه الأخبار لأنه يتوجب عليَّ إعلامكم جميعًا بهذا أولاً".

وأشار تشانسونغ انه لن يكشف عن هوية زوجته، لأنها لا تعمل في المجال نفسه.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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الآن ، أطلب تفهمك الواسع لأنني لا أفصح عن الشخص الذي سيصبح زوجتي في طريق تكوين أسرة لأنه لا يعمل بنفس الوظيفة مثلي.

وكشف أنه عقده مع وكالة JYP الترفيهية، التي عمل معها لمدة 15 عامًا، على وشك الانتهاء في يناير من العام المقبل ولا يود يتجديد العقد، فالتزامات تكوين عائلة تتطلب منه بدء مسيرته الخاصة.

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وأعرب تشانسونغ عن قلقه على المعجبين وكيف ستكون رد فعلهم إزاء الخبر المفاجئ، وقطع عهدا بأن يستمر في بذل قصارى جهده كعضو في فرقة 2PM وكممثل.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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كلمات دالة:نجم كوريتشانسونغحملكيبوبنجوم كوريا

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