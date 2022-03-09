يمنيون يشعرون بالخجل من زيارة أنجلينا جولي لهذا السبب.. ويعلّقون "خيانة أمانة"

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي غضباً واستنكاراً من قبل المتابعين وذلك بعد تداول صورة لجواز النجمة الهوليوودية الشهيرة "أنجلينا جولي".

تداول صورة جواز انجلينا جولي

سرّب عدة أشخاص يعملون في امن مطار عدن في اليمن صورة لجواز النجمة الهوليوودية "أنجلينا جولي" وذلك عند وصولها لمدينة عدن في زيارة انسانية.

وتسبب تداول صورة جواز سفر الفنانة العالمية انجلينا جولي غضب المتابعون في اليمن الذين عبّروا عن غضبهم وخجلهم من هذا الحدث واعتبروا تسريب بيانات النجمة "انجلينا جولي" خيانة للامانة وجريمة يجب أن يعاقب عليها القانون الدولي.

وبالرغم من ان موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يحارب المحتوى الذي ينتهك الخصوصية إلا انهم استطاعوا التحايل عليه من خلال تظليل المعلومات عنها.

ولكن يبدو واضحاً بأن موقع فيس بوك استجاب لهذا الانتهاك وحذف المنشور وارسال اشعارات لتعطيل حسابات المشاركين في حال انتهاك الخصوصية مرة أخرى.

أنجلينا جولي في اليمن

حضرت مبعوثة الأمم المتحدة والسفيرة النجمة "انجلينا جولي" إلى مدينة عدن في اليمن وذلك للاطّلاع على الاوضاع الصحية للاجئين والمشرّدين في ظل الحروب والصراعات والحصار التي تشهدها البلاد، وكان تسريب صورة جواز انجلينا جولي واد من نتائج الفوضى الموجودة هناك.

وكانت انجلينا جولي قد ظهرت بإطلالة عربية وهي ترتدي العباءة السوداء وتضع على شعرها شال باللون الأسود، وهو ما اثار اعجاب الجمهور وخاصة العربي

كما عبرت الفنانة العالمية عن تضامنها مع الشعب الأوكراني في حربه ضد روسيا