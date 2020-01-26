امبراطورية آل كارداشيان تتوسّع.. والجيل الثاني يروّج لمجموعة SKIMS Cozy Collection

يبدو أن الجيل القادم من إمبراطورية كارداشيان سيكون أكثر نجاحاً وإثارةً وشهرةً على مواقع التواصل الاجتماعي.

فأشعلت ابنة نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان "نورث" وسائل التواصل الاجتماعي برفقة بينيلوب ابنة كورتني وعدد قليل من صديقاتهن وهن يرتدين ملابس من مجموعة SKIMS Cozy Collection.

وكانت كيم تقف وراء الكاميرا وهي تلتقط الصور للفتيات اللاتي كن يرتدين مجموعة مطابقة من أرواب النوم وبألوان مختلفة وكانت هذه المجموعة تسمى Cardi Crew.

وعلّقت كيم على الصورة التي نشرتها على انستغرام بقولها: "مجموعة Cardi Crew هي ضمن خط skims cozy collection هل يجب أن نفعل ذلك للاطفال، اكتب تعليق إذا كنت تريد أن نصمم مجموعة أنا وابنتي".

ومن الجدير بذكره أن كيم كارداشيان أطلقت مجموعة Cozy في ديسمبر والتي بيعت عبر الإنترنت بغضون دقائق فقط، وتتنوع مجموعة الملابس ما بين 52 إلى 128 دولار وهي متوفرة بأربعة ألوان متنوعة.

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