كيم كارداشيان تصدم متابعيها بصورتها وهي صغيرة.. شاهد من تشبه!

شاركت نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" يوم الجمعة الماضي عبر حسابها الخاص على انستغرام صورةً لها عندما كانت صغيرة برفقة شقيقاتها كورتني وكلوي.

ولكن ما أثار استغراب المتابعين هو الشبه الكبير الذي لاحظوه بين كيم وهي صغيرة وابنتها نورث حيث بدت الصورة كأنها لنورث وليست لوالدتها نجمة الواقع.

وبدأ المتابعين التعليق على الصورة فكتب احدهم: "أعتقدت أنها نورث التي على اليمين!"، وعلّق آخر مازحاً: "واو انظر إلى نورث أقصد كيم"، وتابع آخر: "تبدو نورث تماماً مثلك، فهي كتوأمك".

وخلال وقت سابق كانت كيم قد أشادت بابنتها نورث حيث انها تساعدها في تربية أشقائها في صورة جميلة شاركتها عبر حسابها على انستغرام وهي ترضع شقيقها سالم الصغير، فقالت: "صورة عندما كان سالم صغير ونورث تساعدني به إنها الشقيقة الكبرى".

وكانت قد تصدّرت هدية كيم لابنتها نورث في عيد الميلاد عناوين وسائل الغعلام حيث بلغت تكلفتها 65,625 دولار وهي عبارة عن سترة مايكل جاكسون.

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