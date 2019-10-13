انتحار المتحوّلة الجنسية دافني دورمان.. وهذا ما قالته في رسالة انتحارها!

توفيّت النجمة الكوميدية والمتحوّلة جنسياً "دافني دورمان" الناشطة التي ألهمت أعداداً لا تحصى بقوتها ودفاعها عن حقوق المثليين.

لكن مكتب مبادرات المتحولين جنسياً في سان فرانسسكو أكّد عبر صفحته الخاصة على تويتر بأن دافني قد انتحرت وذلك عقب نشرها رسالة انتحار واضحة عبر حسابها الخاص على فيس بوك تودّع فيها أصدقائها.

وتضمنت الرسالة ما يلي: "أنا آسفة، لقد فكرت في هذا كثيراً قبل الصباح فكيف يمكن أن أقول وداعاً وأنا آسفة وأحبك لجميع الأشخاص الجمليين الذين تعرّفت عليهم، فهذا كل الذي خرجت به من التفكير، فلا توجد طريقة أفضل"، وتابعت قائلةً: "لمن كان غاضب مني أرجوك أن تسامحني لأولئك الذين يتسائلون هل خذلونني أنتم لم تفعلوا ذلك، ولأولئك الذين يشعرون أني خذلتكم لقد فعلت ذلك وأنا آسفة وآمل أن تتذكروني في جميع الأوقات الجميلة".

ولم تنسى ان تذكر ابنتها نايا حيث ذكرتها في الرسالة بقولها: "أحبكم جميعاً وأنا آسفة رجاءً ساعدوا ابنتي نايا أن تفهم بان هذا كله ليس خطأها كما ذكّروها بأني أحببتها كثيراً".

ومن جهة أخرى تمتعت دورمان بخلفية قوية في مجال التكنولوجيا حيث عملت كمهنسة برامج رئيسية في شركة Vineti LLC، كما أنشأت وكالة تطوير الويب الخاصة بها.

ويشار إلى أنه أُشير إلى شخصية دافني في فيلم Sticks and Stones المثير للجدل للمخرج ديف تشابيل، حيث احتوى على فكاهات استهدفت الأشخاص المتحولين جنسياً.

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