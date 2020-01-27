انتشار فيديو مؤثر لابنة كوبي براينت بعد وفاتهما في حادث طائرة

استيقظ العالم على حادثٍ مأساوي لمقتل أسطورة كرة السلة "كوبي براينت" وأحد بناته في حادث تحطم طائرة هليكوبتر على أحد تلال كالاباساس بولاية كاليفورنيا صباح يوم الأحد.

كان من المتوقع أن يتواجد "براينت"، البالغ من العمر 41 عامًا، وابنته "جيانا ماريا أونوري براينت" ذات الـ13 عامًا في أكاديمية مامبا الرياضية في ثاوزاند أوكس للمشاركة في مباراة لكرة السلة المقررة يوم الأحد، فقد كان من المقرر أن تلعب "جيانا" في المباراة بينما يشرف والدها على عملية التدريب.

وصرَّح رئيس دائرة الإطفاء "داريل اوسبي"أن الطائرة تحطَّمت على بعد حوالي 30 ميلًا شمال غرب وسط لوس انجلوس ما تسبب بنشوب حريق أسفر عن مقتل خمسة ركاب من بينهم "كوبي" وصديقه المقرب اللاعب السابق "ريك فوكس"، بالإضافة إلى مدرب البيسبول "جون التوبيلي"، وابنته "أليسا"، وزوجته "كيري".

ويجدر الإشارة إلى أن الأجواء الضبابية والغائمة قد تكون المسبب الرئيسي للحادثة، وقال المتحدث باسم الشرطة "جوش روبنشتاين" إن الظروف الجوية لا تفي بالمعايير الدنيا للطيران.

وانتشر مقطع فيديو نشره "كوبي" لابنته المتوفاة "جيانا" أثناء تواجدها على أرض ملعب كرة السلة مُرتديةً فستان قصير أسود وحذاء ذي كعب عالٍ، بينما تسدد الأهداف باحترافية عالية.

اشتهر "براينت" بتسجيل 81 نقطة، أثناء مباراة أمام فريق تورونتو رابتورز في عام 2006، وهو ثاني أكبر عدد من النقاط يحرزه لاعب واحد في مباراة، في تاريخ الرابطة الوطنية لكرة السلة.