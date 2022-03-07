انتقادات تطال هازال كايا على أدائها في مسلسلها الجديد.. "فتاة مدللة ومتصنّعة"

أصدر المسلسل التركي الجديد " منتصف الليل في بيرا بالاس" وهو من بطولة النجمة التركية الشهيرة "هازال كايا"، ويأتي هذا العمل بعد فشل مسلسل الضيف.

هازال كايا تتعرّض لانتقادات شديدة

تعرّضت النجمة التركية الشهيرة "هازال كايا" لانتقادات عديدة من الكاتب التركي الشهير "أحمد هاكان" وذلك بعد عرض الحلقات الأولى من مسلسلها الجديد منتصف الليل في بيرا بالاس.

وكتب الكاتب أحمد هاكان مقال عن الفنان التركية جاء تحت عنوان هناك خمسة أسباب لكرهي تمثيل هازال كايا على التلفاز ووضع الأسباب على شكل نقاط، فبدأ بانها لديها صعوبة كبيرة وهي تحاول أن تبدو طبيعية وعفوية، وثانياً أنها تعتقد بأنها ستصبح نجمة جيدة بلعبها أدوار كبيرة، كما انها لا تجيد استخدام تعبير الوجه والعين كممثلة محترفة.

وتابع الكاتب أحمد هاكان انتقاداته لهازال بانها مهما كان المشهد في المسلسل فهي تظهر بصورة الفتاة المدللة وهناك تصنّع كبير في تمثيلها.

هازال كايا تردّ على انتقادات أحمد هاكان

ردّت النجمة التركية على انتقادات أحمد هاكان بنشرها منشور عبر صفحتها الخاصة قالت فيه: "يمكن أن تفقدوا موازين العدالة في النقد وقد لا يعجبكم أدائي ولكن لا يمكنكم انتقاد وتقديم تعليقات بغيضة عن جسدي ووجودي".

وأضافت هازال: "بماذا يهم رأيك ايها الرجل البسيط".

نبذة عن مسلسل منتصف الليل في بيرا بالاس

يدور أحداث المسلسل في اطار درامي تاريخي تركي جديد، حيث تكلّف الصحافية اسراء بكتابة تقرير عن الفندق الأسطوري حيث تجد باب مكتوب عليه 1919 وتسافر عبر الزمن لتدرك بأن اسطنبول ليست كما هي عليها الآن وتبدأ الاثارة في المسلسل.