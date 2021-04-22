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انفصال زاك إيفرون وصديقته الأسترالية.. والسبب مشاركتها في برنامج مثير للجدل!

منشور 22 نيسان / أبريل 2021 - 07:35
زاك إيفرون
زاك إيفرون

أنهى النجم "زاك إيفرون" علاقته التي استمرت لمدة عشرة أشهر مع صديقته الأسترالية فانيسا فالاداريس بطريقة مفاجئة وصادمة.

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وكشف المقدّم الإذاعي كايل وهو الصديق المقرّب لزاك أن انفصالهما لم يكن مجرّد شائعة، حيث قال: "يمكنني التأكيد على انفصالهما بعد التحدّث معه بالأمس".

وأكّد كايل أنه عندما سأل صديقه عن الشائعات اعترف زاك على ما يبدو أنه وفانيسيا لم يعودا معاً، وأضاف كايل: "إن انفصالهما كان حديثاً ولم يكن هناك أي دراما".

وادّعى صديقه المقرّب بأن زاك أوعز سبب انفصالهما إلى أنه كان منشغلاً بالعمل كثيراً وأن حياتهما المزدحمة لم تكن متزامنة مع بعضهما البعض.

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وأُثيرت الشائعات بأن فانيسيا كانت على وشك لعب دور البطولة في المسلسل الواقعي على "نيتفليكس" Byron Bay، وهذا السبب الرئيسي الذي أدّى إلى انفصال زاك عنها.

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