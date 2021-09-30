اوزجان دينيز ونساء في حياته المضطربة عاطفيًا.. وأروى جودة من بينهن!

تصدر اسم النجم التركي اوزجان دينيز موقع البحث "غوغل" وعلاقته العاطفية مع الفنانة المصرية أروى جودة، وذلك بعد حديث الأخيرة عن علاقتها به وأسباب انفصالهما وتفاصيل لطيفة جمعتهما.

وقد ارتبط اسم النجم التركي "أوزجان دينيز" بالعديد من النجمات والممثلات اللواتي يصغرنه بسنوات كبيرة، وهنا نعرض بعض الأسماء المعروفة:

هانده

تزوَّج أوزجان دينيز من هاندا خلال تواجده في ألمانيا عام 1992، وكشف في ذلك الوقت أن زواجهما صوري لضمان تواجده في ألمانيا بشكل رسمي، وقد انفصل عنها عام 2002.





أسين مورالي أوغلو

ارتبط النجم بعارضة الأزياء التركية أسين أوغلو عام 1997 بينما لا يزال متزوجًا من هاندة، إلَّا أنهما انفصلا دون كشف الأسباب.

أروى جودة

وقع دينيز في حب الممثلة المصرية أروى جودة من النظرة الأولى خلال لقائهما في مصعد أحد الفنادق، حيث كانت جودة متواجدة في تركيا للمشاركة في مسابقة أفضل عارضة أزياء لعام 2004 والذي حصلت فيها على المركز الأولى، وكان النجم التركي يصوِّر إحدى كليبات أغانيه.

وبعد اشتعال شرارة الحب، تواجد دينيز في حفل مسابقة أفضل عارضة أزياء للتقرب من جودة، ثم طلب منها أن تشاركه في فيديو كليب أغنيته "Kal De" لامتلاكها جاذبية لا تضاهى.

وحاول الثنائي التعرف على بعضهما البعض باللجوء لمترجم، إلَّا أن جودة قررت التجوال برفقته ممسكة قاموس للغة التركية، بينما هو حاول تعلم اللغة الإنجليزية، وبدأت علاقتهما تأخذ منحى أكثر جدية بعد أشهر من التعارف حيث التقى كل منهما بعائلة الآخر، إلَّا أن علاقتهما انتهت بسبب الحدود الفاصلة بينهما، فدينيز كان يمتلك حياة مهنية ناجخة في تركيا بينما جودة كانت قد بدأت مشوراها الفني في مصر.

وقد طرح دينيز أغنية " Saçmalıyorum" بعد انفصالهما، والذي يعبر فيها عن مدى اشتياقه لها وتفاصيل علاقتهما العاطفية من بينها حبها لشوربة العدس.

فهرية أفجان

بدأت علاقة دينيز والممثلة التركية فهرية أفجان عام 2008، لكنهما انفصلا بعد 5 سنوات بعدما أظهر النجم عدم رغبته بالزواج على عكس فهرية.

بوسة نارجي

ارتبط بطل مسلسل "عروس اسطنبول" ببوسي نارجي التي تصغره بـ22 عامًا، لكنهما انفصلا بعد ثلاث سنوات بشكل مفاجئ قيل أنه بسبب فارق العمر الكبير بينهما، بينما اتهمت نارجي النجم بإخفاء عيوبه وإلقاء اللوم على غيره على الدوام.

يامور كارابال

بدأ النجم التركي علاقته مع مرسالة القناة الرياضية يامور كارابال التي تصغره بـ 25 عامًا، لكن لم تُأكد علاقتهما.

نورغول يشيلتشاي

اشيع عن وجود علاقة غرامية تجمع دينيز والممثلة التركية نورغول يشيلتشاي لاشتراكهما في فيلم "فرصة ثانية" Ikinci Sans"".

فايزة اتاكان

تزوَّج دينيز من حبيبته فايزة أتاكان، التي تصغره بـ20 عامًا، بعد علاقة غرامية طويلة، وأنجب منها طفله الأول، إلَّا أنهما انفصلا بعد سنة من زواجهما بعدما اتهمته بتعنيفها وضربها.

سمر دادغار

ارتبط دينيز بمصممة الأزياء الإيرانية سمر دادغار، البالغة من العمر 26 عامًا، وقد أوصى بها للعمل كمستشارة أزياء لشركة الإنتاج المشرفة على مسلسله التلفزيوني الجديد، وأجبرها على قبول ذلك بالضغط.