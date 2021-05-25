بإطلالة مستقبلية مستوحاة من كائنات فضائية.. كيم كارداشيان تروّج لمجموعتها الجديدة من التجميل بطريقة غريبة!

أثارت النجمة "كيم كارداشيان" حالة من الذهول لدى المتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي عندما شاركت صورة لمظهرها الجديد والغريب معهم.

واختارت نجمة الواقع أسلوب مختلفاً للفت انتباه معجبيها حيث كانت تروّج لمجموعتها الجديدة من خط التجميل الخاص بها KKW Beauty.

وشاركت النجمة البالغة من العمر 40 عاماً لقطات من جلسة التصوير عبر حسابها الخاص على "انستغرام" وظهرت بإطلالة مستوحاة من المستقبل.

وكانت كيم ترتدي فستان من الساتان الضيّق والمزيّن ببقعات حمراء بدت كأنها بقعة دماء، كما اعتمدت تسريحة الجدائل لشعرها الأسود الطويل.

كما ظهرت وهي مستلقية على سرير باللون الوردي ومزيّنة بياقات الفرو الأبيض، بالإضافة إلى ظهورها بإطلالة كائن فضائي ومما لفت الانتباه أكثر هو تزيّنها بقرط ضخم على أنفها.

ولاقت الصور إعجاب العديد من الناس والأصدقاء وخاصة المكياج الأحمر الذي وضعته والذي كان من ضمن مجموعتها الجديدة للتجميل.

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