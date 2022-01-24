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بارك شين هاي بإطلالة عرائسية خيالية في جلسة تصوير لحفل زفافها

منشور 24 كانون الثّاني / يناير 2022 - 07:47
بارك شين هاي
بارك شين هاي

عقدت الممثلة الكورية الجنوبية بارك شين هاي (Park Shin Hye) قرانها من حبيبها الممثل تشوي تاي جون (Choi Tae Joon) بتاريخ 22 يناير الماضي، حيث أقيمت مراسم الحفل في إحدى كنائس مدينة سيول باعتبارهما شخصين متدينين.

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وشارك كل من تشوي تاي جون وبارك سين هاي صور لأحد جلسة تصويرلهما من أجل حفل زفافهما، حيث تألقت النجمة الحامل بشهرها الرابع بعدة فساتين زفاف من بينها فستان عاري الكتفين بقصة صدر على شكل قلب، وجاء بتصميم غريب نوعًا ما وكأنه قصاصات من قماش بأشكال هندسية مركبة بجانب بعضها البعض.


بارك شين هاي

ولإطلالتها الثانية الخيالية، اختارت فستانًا أبيضًا من قماش الشيفون بأكمام منتفخة أنيقة، في حين زيَّنت شعرها بإكسسوار للشعر وطرحة بيضاء طويلة من الشيفون.

من جهة أخرى، بدا تشوي جون غاية في الأناقة مُرتديًا بدلة توسكيدو سوداء وربطة عنق على شكل فيونكة.

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يذكر أن الثنائي يترقبان استقبال مولودهما الأول، وقد بدآ المواعدة علانية عام 2017.

كلمات دالة:بارك شين هايحفل زفافنجوم كوريافنتشوي تاي جون

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