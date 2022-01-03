بعد إعلان حملها.. هذا موعد زواج بارك شين هاي وتشوي تاي جون

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي خبر سار عن الممثلة الكورية الجنوبية بارك شين هاي (Park Shin Hye) ، حيث قيل أن حفل زفافها قد اقترب كثيرًا.

كشفت تقارير أخبارية أن بارك شين هاي سنعقد حفل زفافها من حبيبها الممثل تشوي تاي جون (Choi Tae Joon) بتاريخ 22 يناير القادم، وستقام مراسم الحفل في إحدى كنائس مدينة سيول باعتبارهما شخصين متدينين.

ويذكر أن الممثلة كانت قد أعلنت خبر حملها في شهر نوفمبر العام الماضي، حيث شاركت متابعيها منشور كتبت فيه: "مرحبا، معكم بارك شين هاي.. الجو أصبح بارد هذه الأيام، لذا أتساءل ما إذا كنتم جميعكم تهتمون بأنفسكم".

وتابعت: "لقد اكتشفت قبل مدة أن أول عقد وقعته مع أول وكالة التحقت بها كان قبل 20 سنة. لقد كنت في الصف السادس ابتدائي وقتها، وعندما أصبحت في السنة الثانية من المتوسطة، بدأت مسيرتي المهنية كممثلة. وها قد مرت 18 سنة منذ ذلك الحين. الوقت يمضي سريعا بالفعل".

وأضافت معلنةً خبر حملها: "ربما لهذا أشعر بالتوتر لإبلاغكم بهذا الخبر اليوم، ومن ناحية أخرى أشعر بالقلق من احتمالية أن أصدمكم، لكني أردت أن تكونوا أول من يعرفون بهذا الخبر مهما كان الأمر".

وأشارت أنها ستتزوج من الشخص الذي بدأت مواعدته منذ فترة، وأشارت أنه وقف إلى جانبها ودعمها في حياتها وتقبلها بلك عيوبها؛ لهذا السبب توَّد بدء حياتها معه كزوجة.

يذكر أن بارك شين هاي وتشوي تاي جون بدآ المواعدة علانية عام 2017.

