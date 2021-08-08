باريس هيلتون تحتفل ببرنامجها الجديد Cooking with Paris.. والمشاهير سعيدون بالحضور!

نشرت شبكة "نيتفليكس" الإعلان الترويجي لبرنامج Cooking with Paris والذي تستضيف فيه عدد كبير من المشاهير حول العالم.

وشاركت نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" فيديو عبر حسابها الخاص الإعلان الترويجي للبرنامج، حيث ظهرت في كضيفة مع صديقتها "باريس هيلتون".

وظهرت النجمتان في الإعلان الترويجي بإطلالتين أنيقتين خلال عرض البرنامج.

وأقامت "باريس" بمناسبة إطلاق برنامجها الجديد حفلًا على سطح منزلها قبل بداية العرض ليلة الخميس الماضي، حيث بدا الجميع سعداء بالخروج والاحتفال في لوس أنجلوس.

وكشفت مصادر قريبة: "لقد كانت حفلة رائعة، كان هناك العديد من الأحداث التي لم يتم حضورها في لوس أنجلوس، وكان الجميع سعيد بالخروج للاحتفال أخيرًا، وبدأ الحفل مبكر في الساعة السابعة لينتهي في الحادية عشرة".

وأضاف أحد الحضور في الحفل: "كانت باريس متألقة وخالية من العيوب وتتجوّل وتتحدث إلى الجميع وكانت في مزاج جيد حيث جلست هي وديمي لوفاتو معًا وشاهدتا الحلقة معًا وكان كل شيء لطيف".

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