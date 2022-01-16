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باريس هيلتون تختتم جولة شهر عسلها في هذه المدينة العربية

منشور 16 كانون الثّاني / يناير 2022 - 09:41
بارس هيلتون وزوجها
باريس هيلتون وزوجها

استمتعت نجمة الواقع ووريثة سلسلة فنادق هيلتون، باريس هيلتون، بجولة خاصة بشهر عسلها والتي بدأت قبل حوالي شهرين منذ عقد قرانها على رجل الأعمال "كارتر ريوم".

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باريس هيلتون تختتم جولتها السياحية في دبي

اختتمت باريس هيلتون جولة شهر عسلها السياحية في مدينة دبي الإماراتية حيث نشرت سلسلة من الصور برفقة زوجها كارتر ريوم عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام".

وظهرت باريس وكارتر في الصور وهما في وسط الصحراء والرمال بينما كانا يضعان الكوفية على رأسيهما كنوع من التقليد العربي، كما ظهرت في صورة أخرى وهي تركب على الجمل في الصحراء وبدت في غاية السعادة

وعلّقت نجمة الواقع على سلسلة صورها في دبي بقولها: "دبي هي محطتي الاخيرة في شهر العسل".

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زواج باريس هيلتون وكارتر ريوم

تزوّجت عارضة الأزياء الشهيرة من كارتر في 11 نوفمبر من العام الماضي حيث أقيم حفل الزفاف في قصر جدّها الراحل وذلك بحضور العديد من أفراد العائلة والأصدقاء للحفل.

ونشرت باريس لقطات لها من حفل زفافها وهي ترتدي الفستان الأبيض كما شاركت عدة صور لها من حفل الاستقبال وحفلات اخرى كانت باللون الوردي.

وتألقت هيلتون في حفل الزفاف بأكثر من إطلالة ظهرت فيها كدمية الباربي الشهيرة، واستعرضت سابقًا خاتم الزفاف باهظ الثمن، وحرصت صديقتها نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان على التواجد في حفل الزفاف

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