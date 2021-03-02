باريس هيلتون تكشف عن القصة الحقيقية وراء شكل خاتم خطوبتها!

كشفت نجمة تلفزيون الواقع السابقة "باريس هيلتون" عن القصة الرومانسية وراء اختيار خطيبها "كارتر ريوم" خاتم خطوبتها الماسيّ الضخم.

وظهرت النجمة البالغة من العمر 39 عامًا في مقابلة مع "ريان سيكريست" يوم الاثنين الماضي حيث استعرضت العروس الجديدة خاتمها الماسي الضخم وكشفت المكان المستوحى منه فكرة الخاتم.

وذكرت "باريس" أن فكرة الخاتم مستوحاة من مقهى La Palette في باريس وقالت: "أنا مهووسة به، فهو عبارة عن 15 ماسة تدور حوله وبداخلها علامة P مع ياقوت"، وكان حرف P إشارة لاسم هذا المقهى.

وكان "كارتر ريوم" قد عرض الزواج على "باريس" في 13 فبراير، أي يوم من عيد الحب، وذلك بعد عام من المواعدة حيث كان الثنائي يحتفلان بعيد الحب في جزيرة خاصة.

وزفت "باريس" الخبر السار لمتابعيها يوم 17 فبراير بصورة نشرتها عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام"، وأرفقتها بتعليق: "أنا متحمسة لهذا الفصل في حياتي ولدي شريك داعم لي فعلاقتنا هي علاقة متساوية ونجعل من بعضنا البعض أشخاص أفضل فهو يستحق الانتظار".

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