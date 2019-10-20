باريس هيلتون وشقيقتها نيكي تتألقان بالأسود حداداً على جدهما

انضمت النجمة "باريس هيلتون" وشقيقتها نيكي إلى عائلتهما في حفل تأبين جدهما بارون هيلتون في بيفرلي هيلز في كاليفورنيا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وكان بارون هو ابن كونراد هيلتون المؤسس الأصلي لإمبراطورية سلسلة فنادق هيلتون والمساعد في ضمان استمرار نجاح الأعمال العائلية، وتوفي في 19 سبتمبر عن عمر يناهز 91 عاماً.

وبدت باريس أنيقة في إطلالتها السوداء فاختارت تنورة يبلغ طولها حد الركبة مزيّنة بكسرات وبليزر قصير مع بلوزة أسفله، ونسّقت معهم حذاء بكعب عالي وحقيبة يد بالإضافة إلى أنها وضعت نظارات شمسية مطابقة.

أما نيكي فكانت بنفس مستوى أناقة شقيقتها بالإطلالة السوداء إلا أنها ارتدت فستاناً ضيّق يبلغ طوله حد الركبة نسّقته مع حذاء بكعب عال وحقيبة يد ونظارة شمسية.

وانضم إليهما شقيقهما الأصغر بارون الذي يحمل نفس اسم جده الراحل مع زوجته الحامل تيسا والتي كانت ترتدي فستان أسود بأكمام طويلة وضيّق مما برز بطنها قليلاً نسّقته مع حذاء وحقيبة يد مطابقة.

ونشرت باريس مجريات حفل التأبين عبر حسابها الخاص على إنستغرام والتي تضمنت لوحات تذكارية تعرض اللحظات المهمة في حياة بارون الطويلة، بالإضافة إلى صور لها مع جدها.

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