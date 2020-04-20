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بالرغم من صداقتها القوية بجينيفر أنيستون.. سيلينا غوميز تفشل في اختبار مسلسل Friends

منشور 20 نيسان / أبريل 2020 - 06:40
سيلينا غوميز وجينيفر أنيستون
سيلينا غوميز وجينيفر أنيستون

فشلت النجمة "سيلينا غوميز" في اختبار خاص حول مسلسل Friends خلال مقابلة لها مع مجلة قبل إعلان الحظر من أجل فيروس كورونا.

وقدّمت سيلينا 11 إجابة خاطئة من أصل 29 سؤال وهذا يعني بأنها أجابت عن 18 سؤال صحيح منهم، ولكن سيلينا هي الصديقة المقرّبة لجينيفر أنيستون ويجب عليها أن تعلم جميع حقائق المسلسل.

selena gomez

فأجابت عن الاسئلة الصحيحة بأن السيد هيكلز جارهم هو من ترك كل شيء لمونيكا ورايتشيل قبل وفاته، كما تعلم أن اليمن هو المكان الذي زعم فيه تشاندلر بأنه سيهرب من براثن جانيس، كما تذّكرت سيلينا بطريق جوي المحبوب بالإضافة إلى أن مونيكا كان لديها 11 نوع من المناشف.

ثم بدأت الأسئلة الأكثر إحراجاً والتي لم تقدّم سيلينا فيها الإجابات الصحيحة حيث طالبها الجمهور بإعطاء جميع أسماء شقيقات جوي التي واعدن تشاندلر فنسيت ماري انجيلا كما فشلت في تسمية المسلسل المفضّل لرايتشيل ثم أصبحت الأمور أكثر تعقيداً عندما طُلب من سيلينا تسمية منظف الغسيل الذي استخدمه روس لإقناع رايتشيل في الموسم الأول.

وفي النهاية اعترفت سيلينا بأنها لم تعد تتذكر الكثير من تفاصيل المسلسل حيث قالت: "حسناً لن أكذب لقد كنت اشاهد بعض من مسلسل Will & Grace مؤخراً لذا أنا مشوشة قليلاً".

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