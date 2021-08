بالرغم من طبيعة العلاقة المتوترة.. هايلي بيبر تدعم سيلينا غوميز!

كشفت عارضة الأزياء "هايلي بيبر" عن نواياها الحسنة اتجاه حبيبة زوجها السابقة سيلينا غوميز، حيث تقوم دائماً بدعمها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقامت زوجة جاستين بيبر بالإعجاب بصورة الغلاف الخاصة بمجلة "فوغ" والتي كانت سيلينا غوميز تظهر عليها، مما أكّدت أنها لا تكن اي مشاعر ضغينة اتجاهها.

وهذه ليست المرة الأولى التي تبادر هايلي بنواياها الحسنة اتجاه سيلينا، حيث اعجبت بالعديد من الصور التي نشرتها المغنية عندما كانت تحتفل بأغانيها الفردية بالإضافة غلى صورة للمغنية وهي تستعد لاستلام جوائز الموسيقى الأمريكي.

ولطالما كانت هايلي سريعة في إيقاف أي تساؤلات او تكهنات حول سيلينا غوميز وجاستين بيبر، فعندما أصدرت سيلينا اغنية Lose You to Love Me، شاركت هايلي عبر حسابها الخاص على "انستغرام" أغنية I’ll Kill You.

وحاول العديد من المتابعين أن يضعوا هايلي بيبر وسيلينا غوميز في المواجهة والتنافس ولكن هايلي لم تترك المجال أبداً لهذا الشيء على الإطلاق.

