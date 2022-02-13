بالرغم من فشله في الوطن العربي.. مسلسل السيد الخطأ يحقق نجاحاً في أوروبا

حظي المسلسل التركي الشهير "السيد الخطأ" بنجاح كبير منذ عرض الحلقة الأولى ولكن ما لبث أن تراجعت نسب المشاهدات عليه في تركيا والوطن العربي الأمر الذي أدّى إلى توقّفه عند الحلقة الخامسة عشرة وذلك بسبب قلة نسبة المشاهدة

السيد الخطأ ينجح في اوروبا

الا ان المسلسل حقق نجاحًا في دول أخرى، وعُرض المسلسل التركي "السيد الخطأ" في ايطاليا حيث سجّل رقم قياسي في نسبة عدد المشاهدات في حلقته الأولى وبلغ ما يقارب 18,9.

وبدأ عرض المسلسل الشهير في اسبانيا الفترة الأخيرة حيث لاقى نجاح كبير ونسبة مشاهدات ضخمة للغاية وحقق رقم قياسي في المشاهدات خلال الأسبوع الأول من عرضه، ليحقق النجاح نفسه الذي حققه في ايطاليا

نبذة عن مسلسل "السيد الخطأ"

يصنّف المسلسل التركي "السيد الخطأ" ضمن اطار درامي كوميدي وتدور احداثه حول رجل يدعى أوزجور والذي يقوم بأداء شخصيته النجم التركي "جان يامان" لا يجذبه الحب أبداً ودائماً يفكّر بأن النساء مجرّد تسالي وغير قادرات على اسعاد الرجل ولم يسبق له الارتباط.

يلتقي أوزجور بفتاة تدعى ايزجي والتي تؤدي شخصيتها النجمة "اوزغه غورل" الفتاة الجميلة التي تغيّر مسار حياة الشاب وتقلب أموره رأساً على عقب.

ويعرض سيناريو المسلسل المشاكل والخلافات التي تصاحب هذه العلاقة بشكل كوميدي رومانسي

يُشار إلى ان الفنان جان يمان يملك جماهيرية واسعة في عدد من دول اوروبا خاصة ايطاليا التي يقيم بها حاليًا