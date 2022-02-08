  1. الرئيسية
  2. Buzz بالعربي
  3. وسط شائعات انفصاله عن هاندا ارتشيل.. كرم بورسين يكسر حاجز صمته

وسط شائعات انفصاله عن هاندا ارتشيل.. كرم بورسين يكسر حاجز صمته

منشور 08 شباط / فبراير 2022 - 05:48
هاندا ارتشيل وكرم بورسين
هاندا ارتشيل وكرم بورسين

قرر النجم التركي كرم بورسين كسر حاجز صمته وذلك بعد استراحة طويلة من وسائل التواصل الاجتماعي، وسط شائعات انفصاله عن هاندا ارتشيل.

اقرأ ايضاًهاندا ارتشيل تكشف أسرار مهمة عن حياتها.. فماذا عن كرم بورسين؟هاندا ارتشيل تكشف أسرار مهمة عن حياتها.. فماذا عن كرم بورسين؟

أول ظهور لكرم بورسين عبر وسائل التواصل الاجتماعي

لم يتطرق نجم مسلسل "انت اطرق بابي" إلى تفاصيل انفصاله عن هاندا ارتشيل أو حتى تحدّث عن علاقته الرومانسية معها ولم يدلي بأي تصريحات حول تأكيد أو نفي ذلك.

وكسر كرم بورسين حاجز الصمت من خلال مشاركته بعض الصور ومقاطع الفيديو عبر حسابه الخاص على "انستغرام" وذلك مع 10 ملايين متابع وهو يمارس هوايته الرياضية بالغولف.

وظهر كرم في لقطة وهو يضرب كرة الجولف بالمضرب في الملعب الواسع، كما ظهر في لقطة أخرى برفقة أصدقائه كمال تشومليك وإلهان سابانجي.

Kerem Bürsin, Hande Erçel ile Ayrılık Söylentileri Arasında Sessizliğini Bozdu

انفصال كرم بورسين وهاندا ارتشيل

أثيرت شائعات مؤخراً حول انفصال كرم بورسين وهاندا ارتشيل بعد قصة حب رومانسية ولكن لم يخرج اي احد منهما للتاكيد أو نفي هذه الشائعات.

ولكنهما لم يعلّقوا على صور بعضهما البعض ولم يعجبوا بأي صور بعضهما البعض كما ففي السابق، وكشفت مصادر بأن سبب الانفصال هو تصريحات كرم بورسين الأخيرة حول الزواج والمسؤولية وانه غير جاهز بعد.

بينما كانت هناك مصادر اخرى اكّدت بأن سبب الانفصال هو قبول كرم بورسين لدور أمام ديميت اوزدمير وكان هناك مشهد حميمي يجمعهما والدليل أن كرم اعتذر عن المشاركة في المسلسل فيما بعد.
 

كلمات دالة:هاندا ارتشيلكرم بورسينأخبار المشاهيراعمال المشاهيرعلاقات المشاهير

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...