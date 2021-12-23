بالرغم من نفيهما بوجود علاقة بينهما.. أبطال مسلسل "انت في كل مكان" يتبادلان القبل بالعلن

لاقى مسلسل "انت في كل مكان" التركي نجاح كبير في العالم العربي وتركيا منذ اصداره قبل فترة من الزمن وهو من بطولة النجمة أيبوكي بوسات و فوركان أنديتش.

علاقة أيبوكي وفوركان

أُثيرت شائعات حول وجود علاقة رومانسية بين النجمين أيبوكيه وفوركان في الحقيقة بعد نجاحهما كثنائي رومانسي في المسلسل.

ولكن سرعان ما نفى الثنائي هذه الشائعات أمام الصحافة ولم يعلنا عن وجود أي شيء بينهما.

وشوهد الثنائي يوم أمس وهما يتبادلان القبل أمام العلن بالرغم من نفيهما المستمر عن وجود أي علاقة تجمعهما.

نبذة عن مسلسل "انت في كل مكان"

تدور قصة مسلسل انت في كل مكان حول ثنائي كرم وسيلين اشتريا نفس المنزل لتبدأ تفاصيل مكايدات كوميدية كما تكتشف سيلين بأن كرم هو مديرها الجديد الذي يرفض علاقات الحب.